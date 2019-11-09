عاصي الحلاني يوجّه رسالة للمصريين بمهرجان الموسيقى العربية

وجّه المغني اللبناني عاصي الحلاني رسالة إلى الشعب المصري خلال حفله في ثامن ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، الذي يقام في دار الأوبرا بالعاصمة القاهرة.





وافتتح الحلاني حفله بأغنية لمصر في "أرض الخير"، تم توجّه للجمهور الحاضر بالحديث قائلاً: "الله يخلي مصر وشعبها، ودائماً مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار، وتحيّة لبنانية مني لكل المصريين".





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ودعا النجم اللبناني (48 عاماً) ابنه "الوليد" للصعود على المسرح لمشاركته في غناء موّال "من هون" للمطرب اللبناني الراحل وديع الصافي (1921- 2013)، وبعد ذلك غنّى "مالي صبر"، التي حظيت بتفاعل كبير من الجمهور الحاضر.





وقدَّم الحلاني باقة من أجمل أغنياته منها "أنا مارق مريت" و"بحبك وبغار".



وانطلقت فعاليات المهرجان مساء الجمعة 1 نوفمبر/ تشرين الأول، وتستمر حتى 12 من الشهر نفسه.



