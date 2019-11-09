القاهرة – محمد الشناوي
بلهجة جدية لا تخلو من السخرية، أكد الفنان هاني شاكر، على أنه لا يمانع أبدًا في الغناء للأطفال، إلا أنه لا يحبذ هذه الفكرة نظرًا للسمات الخاصة التي يتصف بها أطفال هذه الأيام، وقال شاكر، خلال لقائه في حلقة برنامج The Insider بالعربي، أتمنى الغناء للأطفال، إلا علق ساخرًا: "بس مبقوش أطفال، دا بيغنوا أغانيا دلوقتي، مبقاش في أطفال في الزمن دا، احنا اللي أطفال".
يشار إلى أن هاني شاكر، كان قد طرح مؤخرًا أغنية وطنية بعنوان "بيسألوني مصر بالنسبالك إيه".
الأغنية قدمها شاكر إهداء للشعب المصري، وطرحت عبر قناة Ten Tv على YouTube، وهي من كلمات الشاعر محمد صلاح، وألحان خالد جنيدي، توزيع بيشوي سمير، إخراج عمر سليمان.
على صعيد آخر، كان هاني شاكر، قد تألق خلال حفله الغنائي الذي أقيم اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر، في مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ28، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
يذكر أن مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ28 كرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.
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كانت هذه تفاصيل خبر شاكر يؤكد أنه يتمنى الغناء للطفل ولكن لا يُحبذ هذه الفكرة حاليًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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