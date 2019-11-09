داود يؤكد أن الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" هو الأنجح

كشف الفنان أحمد داود، أن الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" أكثر نجاحًا من الجزء الأول بدليل الإيرادات التى حققها.

وقال أحمد داود، خلال لقائه فى برنامج "عرب وود": "فيلم "ولاد رزق" نال مجهودًا كبيرًا عند تنفيذه من جميع عناصر العمل، وأتصور أن حالة الجدل بين الجمهور حول الأفضلية بين الجزء الأول والثاني أمر فى صالح الفيلم وصناعه".

يذكر أن فيلم "ولاد رزق 2" حقق إيرادات وصلت إلى 95 مليون جنيه، وهو يعد نجاحًا كبيرًا، وقد شارك في بطولة الفيلم كل من أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وخالد الصاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

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"ولاد رزق 2" يضيف 107 آلاف لإيراداته ويسجل 97 مليونًا منذ عرضه