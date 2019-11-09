شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يعود للمسرح بـ"أنا والنحلة والدبور ".. اعرف موعد عرضها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد النجم محمد صبحي يوم 28 نوفمبر ليكون أول يوم لعرض مسرحيته الجديدة " أنا والنحلة والدبور " التي سيعرضها على مسرح محمد صبحي 2 بمدينة سما سنبل، لتكون أول مسرحية تعرض على المسرح الجديد الذي تم بناؤه مؤخرا .
مسرحية "أنا والنحلة والدبور"، من بطولة وإخراج محمد صبحي، تأليف أمين فتيحة، ويشارك في بطولتها سماح السعيد وعبد الرحيم حسن وعبير فاروق.
يذكر أن النجم محمد صبحى سيحتفل قريبًا باليوبيل الذهبى لإنشاء فرقته المسرحية "أستوديو الممثل"، فقد مرت 50 عامًا على بداية أولى عروضها عام 1969، وسيكرم خلال تلك الاحتفالية كل الذين خرجوا من مدرسة محمد صبحى المسرحية، فى كل عناصر العمل المسرحى، من ممثلين ومؤلفين ومصممى ديكور وملابس وإضاءة واستعراضات، سواء من هم على قيد الحياة أو من الذين رحلوا، تحت عنوان "محمد صبحى.. 50 سنة مسرح".
ويتخلل الاحتفالية لقطات من المسرحيات التى قدمت خلال مشوار الفرقة والتى وصلت لـ28 مسرحية شارك فيها كبار النجوم الراحلين أمثال محمود المليجى وتوفيق الدقن وجميل راتب وسعاد نصر ومحمود القلعاوى وشعبان حسين وخليل مرسى وممدوح وافى وغيرهم.
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