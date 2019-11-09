شكرا لقرائتكم خبر عن يومان.. وتودع يسرا " صاحب المقام".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تودع النجمة يسرا بلاتوه تصوير فيلمها الجديد "صاحب المقام" بعد يومين، حيث تواصل التصوير بشكل يومى فى العديد من الأماكن بالقاهرة والتى جمعت بينها وبين الفنانين آسر ياسين وأمينة خليل وآخرين.

يسرا تجسد شخصية مهمة ومحورية وجديدة عليها وهى من أولياء الله الصالحين وتحاول إنقاذ النجم آسر ياسين بعد وقوعه في مشكلة كبيرة، ويبدأ مخرج العمل ماندو العدل فى مونتاج ومكساج الفيلم استعدادا لعرضه فى السينمات.

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فيلم "صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، ريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل‪.‬

وكانت آخر أعمال يسرا فيلم "جيم أوفر" مع مى عز الدين الذى عرض منذ 7 سنوات فى السينمات، كما اعتذرت عن مشاركتها فى فيلم "أهل العيب" للمؤلف تامر حبيب والنجمة منة شلبى، وذلك بعد عدة تعديلات فى السيناريو، وتم تأجيل الفيلم بسبب العديد من الاعتذارات التى تعرض لها الفيلم.