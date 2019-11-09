"الحادثة" يمثل مصر بمهرجان الأردن المسرحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الفنان سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح، إن أبطال العرض المسرحي الحادثة، من إنتاج الفرقة، سافروا إلى الأردن في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، ليمثل مصر ضمن فعاليات مهرجان الأردن المسرحي في دورته 25.

يقدم العرض يوم الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساءً على المسرح الدائري بالمركز الثقافي الملكي بعمّان.

يذكر أن العرض يقدم في قالب كوميدي حول شاب مريض يقوم باختطاف فتاة فى بيته ظنا منه أنه يحبها، فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب.

"الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر، نيجار، بالاشتراك مع فتحى الجارحي، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج إسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.