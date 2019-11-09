" لم ينل حقه".. نبيل الحلفاوي ينعى المخرج أحمد خضر بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نعى النجم نبيل الحلفاوي، المخرج أحمد خضر، الذي رحل أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وقال الحلفاوي أن المخرج الراحل لم ينل حقه، وكتب في تغريدته على تويتر: "أحمد خضر فنان لم ينل حقه كمخرج متمكن من أدواته".

وتابع" أثناء عملي معه في "قصة مدينة" بهرتني قدرته على تحقيق أفضل نتائج في عمل ضخم بأقل الإمكانيات، رحمك الله يا صديقي.. وأسكنك فسيح جناته..الخبر الحزين جعلني افتقدك فجأة بشدة".

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يذكر أن آخر أعمال الراحل مسلسل قناديل البحر بطولة محمود قابيل وأثار الحكيم وبشرى، عام 2005.

والراحل حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وعمل مخرجا لفترة طويلة في التليفزيون المصري بالبرامج ثم الأفلام التسجيلية.

ومن أشهر أعماله: "مسلسل الثعلب لنور الشريف، ومسلسل اللص الكلاب لعبلة كامل ورياض الخولي، ومسلسل على باب الوزير لشريف منير وشيرين سيف النصر، وفيلم الهانم بالنيابة عن مين لفاروق الفيشاوي وإلهام شاهين