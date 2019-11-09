تراند اليوم : فنانة شهيرة: هذا أغرب ما وجدته عند قبر هيثم أحمد زكي لحظة دفنه .. وهكذا تصرفت حينها...

كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر عن أغرب شيء وجدته عند قبر الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وقالت "وفاء" في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: "وصلت إلى قبر الفنان الراحل أحمد زكي لحظة دفن هيثم ، وبجانب القبر وجدت مصحفا ففتحته وقرأت منه سورة (يس) ترحما عليهما".

وعن هروبها من حضور الجنازة ، قالت "وفاء": "لا .. هذا لم يحدث .. وكل ما في الأمر أنني خرجت بعد صلاة الجنازة لمساعدة كبار السن على ركوب سياراتهم من أجل اللحاق بموكب الجنازة".

وقضى الفنان الراحل هيثم أحمد زكي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 سنة.

