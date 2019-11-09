تراند اليوم : موسيقار شهير: لهذه الأسباب ضربت عمرو دياب على المسرح أمام الجمهور...

كشف موسيقار مصري شهير عن أسباب قيامه بضرب الفنان عمرو دياب على ظهره أمام الجماهير .

وقال الموسيقار يحيى الموجي في لقاء مع فضائية "TEN" المصرية: "كنت أعزف في فرقة عمرو دياب ، وكنا حينها المسرح في مكان كله صحراء ، وأثناء العزف فوجئت بحشرة ضخمة تقف على ظهره".

وتابع: "الحشرة بدأت تتحرك على ظهر عمرو دياب من أسفل لأعلى ، وقلت أنها ستظل في غضون ثواني لرقبته وحينها سيلقي بالمايكرفون ويجري ، وسوف يفسد الحفل ، ولهذا تحركت ببطيء ثم ضربت عمرو دياب على ظهره بقوة لكي أقتل الحشرة".

وأردف: "نظر لي عمرو دياب باستغراب وظن أنني أضربه لأنه خرج عن اللحن وقام بـ(نشاز) .. ثم سألني: (في ايه) واستكمل الغناء وبعدها حكيت له ما حدث".

