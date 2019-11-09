تراند اليوم : آخر 12 كلمة قالها هيثم أحمد زكي قبل وفاته بساعات...

خرجت إنجي سلامة - خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي - عن صمتها و روت تفاصيل آخر مكالمة جمعت بينهما قبل الوفاة.

وقالت "إنجي" في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" : "هيثم آخر حاجة قالها معايا على التليفون (لا إله إلا الله .. أستغفر الله) ".

وأضافت: "قالي (قولي الحمدلله ومتشيلنيش همك)".

وكان هيثم أحمد زكي توفي عن عمر يناهز 35 سنة بسبب تناول بعض المكملات الغذائية المستخدمة في كمال الأجسام ما أدى إلى أصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية أدى للوفاة.

