اليوم.. عزاء هيثم أحمد زكي في مسجد الشرطة

يقام عزاء النجم هيثم أحمد زكي، مساء اليوم السبت، بعد صلاة المغرب، وذلك في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. يشار إلى أن النجم هيثم أحمد زكي رحل في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي، عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية. صباح يوم الخميس الماضي، عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية. Advertisements

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