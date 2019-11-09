شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Lion King يصعد بشركة ديزنى للقمة بميزانية 71.3 مليار دولار والان مع التفاصيل

فيلم Lion King يصعد بشركة ديزنى للقمة بميزانية 71.3 مليار دولار السبت 9 نوفمبر 2019 نجح فيلم النسخة الحية Lion King، في رفع رصيد شركة ديزني للإنتاج الفني والسينمائي، لتتصدر أكثر الشركات المنتجة للمحتويات الترفيهية، ليصل رصيد ميزانيتها لـ 71.3 مليار دولار.

Advertisements وشهد الموسم الحالي للسباق السينمائي، منافسة شرسة لشركة ديزني في مشوارها مع العديد من الشركات والمنصات، لتحصد الشركة نمو ملحوظ في ارتقاع اسهمها بنسبة 28% من 1.07 دولار إلى 1.48 دولار، في الربع السنوي الأخير، لتتجاوز التوقعات التي حددتها الشركة في تقديراتها. واحتل فيلم Lion King صدارة أكثر الاعمال السينمائية تحقيقاً للإيرادات لصالح شركة ديزني في الربع السنوي الأخير لتصل مليار و650 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

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