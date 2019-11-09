شكرا لقرائتكم ساعات هيثم زكي الأخيرة.. اختفى ووجد جثة بشقته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت مصادر أمنية وأقوال شهود عيان تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان المصري هيثم أحمد زكي نجل الفنان الراحل أحمد زكي، والذي عثر عليه متوفياً في شقته بمدينة الشيخ زايد جنوب القاهرة صباح اليوم الخميس.

وقالوا إن الفنان اختفى طيلة أمس، وقبل اختفائه شعر بحالة إعياء ومغص أثناء أداء التمارين الرياضية بصالة للجيم اعتاد على ممارسة الرياضة بها، مضيفين أنه توجه لأحد الأطباء لفحصه وعاد لشقته.

وقال حارس أمن المجمع السكني الذي يقيم فيه الفنان الراحل إنه شاهد هيثم زكي فور عودته ومعه مجموعة من الأدوية، وكانت تبدو عليه علامات التعب والإعياء حتى فوجئ برجال الأمن ينتقلون لشقته ويفتحونها بالقوة ليفاجأوا به متوفيا.

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وذكرت خطيبة الفنان، أنها اتصلت به أكثر من مرة ولم يرد فأبلغت أجهزة الأمن، كما أفادت خالته التي تزوره باستمرار أنها حاولت الاتصال به كثيرا ولم يرد فأبلغت الأمن أيضا.

أحمد زكي وابنه هيثم

وكشفت التحقيقات أن نجل الفنان الراحل أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية أدت لوفاته. من جانبه أكد الدكتور أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية أنه سيتم تشييع جثمان الفنان الراحل ظهر اليوم الخميس من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين جنوب القاهرة.

وهيثم زكي من مواليد العام ١٩٨٤، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي من زوجته الفنانة هالة فؤاد، وبدأ مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده الذي كان بطلا للفيلم.

وشارك في عدة أعمال فنية، حيث أدى دور البطولة في فيلم "البلياتشو"، ثم شارك في مسلسلات الجماعة ودوران شبرا وكلبش 2 وعلامة استفهام في رمضان الماضي، والذي يعد آخر أعماله.