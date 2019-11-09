شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة إنتاج مسلسل Revenge على ABC من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة ABC عن إعادة إنتاج السلسلة الشعبية Revenge، وسيقوم ببطولة العمل الجديد أحد ممثلين النسخة الأصلية للمسلسل، التى ستساعد الشخصية التي ستدور حولها المسلسل الجديد.

قام ببطولة مسلسل Revenge الأصلي Emily Vancamp و Madeline Stowe، وتم بثه لمدة أربعة مواسم على قناة ABC قبل أن ينهي مساره، وليس من الواضح من سيُعاد إلى السلسلة الجديدة بعد، كما أنه لا تزال هذه التفاصيل قيد الإعداد، لكن يمكن للمشجعين رؤية إميلي فانكامب أو جابرييل مان، الرجل الذي يقف خلف نولان روس، ويذكر أن فانكامب حاليًا تقوم ببطولة سلسلة FOX ، The Resident، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

يذكر أنه عاد النجم العالمي رايان سيكرست كمذيع لبرنامج اكتشاف المواهب الشهير"امريكان ايدول" American Idol وذلك بموسمه الثالث والذي يعرض على قناة ABC وهوالبرنامج الذي يتابعه الملايين من شتي أنحاء العالم، والسبب الحقيقي وراء اكتشاف الكثيرمن المواهب .

من جهة أخري يستمررايان سيكرست البالغ من العمر ( 44 عام ) في تقديم وإنتاج "On Air with Ryan Seacrest" وهو برنامج إذاعي صباحي تحصد حلقاته عبارات الثناء باستمرار كما تجد تفاعل كبير من قبل المستمعين، ومن المقررأن ينطلق الموسم الجديد من "أمريكان أيدول" American Idol في العام المقبل .

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