شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء مع مخرج "اختفاء والدتى" بعد عرض الفيلم ضمن برنامج البانوراما.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعرض فيلم "اختفاء والدتى" للمخرج بنيامينو باريسى ضمن قسم الأفلام التسجيلية فى بانوراما الفيلم الأوروبى بسينما زاوية اليوم السبت 9 نوفمبر الساعة 4م ويلى العرض نقاش مفتوح مع المخرج.

"اختفاء والدتى" / THE DISAPPEARANCE OF MY MOTHER فيلم تسجيلى إنتاج إيطاليا سنة 2019، إخراج بنيامينو باريسى .

يدور الفيلم حول قصة "بينيديتا بارزينى"، عارضة الأزياء المرموقة التى حطمت الأفكار النمطية المتعلقة بتلك المهنة حين امتهنت الصحافة، وصارت أستاذة جامعية.

تثير "بارزينى" غضب صناعة الموضة بنقدها اللاذع لمدى تغلغل ثقافة احتقار النساء بها. أما الآن، وقد تجاوزت (بينيديتا) سن السبعين، فقد تعمقت كراهيتها لصور الموضة لتمثِل بالنسبة لها أزمة وجودية. بهدوء ودون سابق إنذار، تقرر حزم أمتعتها وتخبر ابنها (بنيامينو) بأنها تنوى الاختفاء عن العالم للأبد. يصيب (بنيامينو) القلق ويصيغ خطة يتمنى بها أن يساعد أمه على مواجهة أكثر ما ترتاب بدلًا من الفرار منه؛ ألا وهو الكاميرا. يقوم بتصويرها؛ ويسعى بذلك إلى كشف النقاب عن جوهر أمه الحقيقي، وتوثيق قصة حياتها كما تريد هى أن يتم سردها.

الفيلم حاصل على جائزة أفضل فيلم تسجيلى بمهرجان بوسطن السينمائى العالمي، وعرض فى إطار البرنامج الرسمى لمهرجان ساندانس السينمائى، كما عرض فى إطار البرنامج الرسمى لمهرجان سى بى إتش دوكس.

يذكر أن بنيامينو باريسى مخرج ومصور سينمائى، من مواليد ١٩٨٦. حصل على ماجستير الفنون فى تخصص السينماتوغرافيا فى المدرسة القومية للسينما والتليفزيون بمدينة "بيكونزفيلد" بالمملكة المتحدة. منذ عام ٢٠١١ يعمل "بنيامينو باريسى" كصانع أفلام وكمدير تصوير ومصور سينمائي. ويعد فيلم «اختفاء والدتى» أول الأفلام الطويلة التى يقوم بإخراجها.