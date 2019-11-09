بالصور| هايدي موسي تكشف عن مفاجأة عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت الفنانة هايدي موسى، عن الهدايا التي تلقتها بمناسبة عيد ميلادها الـ26، وذلك عبر حسابها بـ"إنستجرام". ونشرت هايدي صورًا للهدايا، وعلقت: "شكرًا على مفاجأة عيد ميلادي البدري". Advertisements يذكر أن هايدي من مواليد 15 نوفمبر 1993. وكانت المطربة هايدي موسى أحيت حفلًا غنائيًا، 2 أكتوبر الماضي، بمعهد الموسيقى العربية. وطرحت الفنانة هايدى موسى عبر قناتها بموقع "يوتيوب"، أغنية "أنا اتعودت"، في شهر أبريل الماضي.

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