بالصور| نيكول سابا ترفع علم لبنان في حفلها بنادي الزهور.. وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أحيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، أمس الجمعة، حفلا غنائيا بنادي الزهور بمدينة نصر.
وحرصت نيكول خلال الحفل أن ترفع علم بلادها لبنان، دعمًا للثورة اللبنانية.
ونشرت نيكول صورًا ومقطع فيديو من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أحلى وأكبر تحية لثورة بلدي لبنان من أم الدنيا مصر، بنحبك يا لبنان".
كما أوضح الفيديو، التي نشرته حضور الاَلاف من جمهور ومحبي نيكول للحفل، وظهرت نيكول مرتدية ملابس سوداء من الجلد.
يذكر أن الفنانة اللبنانية نيكول سابا، قد اعتذرت عن عدم إحيائها حفلًا في 19 أكتوبر الماضي، في جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع المنيا، بسبب الأحداث التي يمر بها لبنان.
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