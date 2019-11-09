محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعرب الفنان أحمد حلمي عن سعادته بمشاركته في مبادرة مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "حكايا مسك"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ونشر حلمي صورًا ومقطع فيديو من جلسته، عبر حسابه الرسمي بموقع "ِإنستجرام"، وعلق: "لقد سعدت بزيارتي للمملكة العربية السعودية وللرياض تحديدا في ضيافة مؤسسة مسك الخيرية الداعمة لكل ماهو خير وفن".
وتابع حلمي: "شكرًا جزيلا على التكريم وشكرًا لاخواني واخواتي اللي حضروا الندوة وحقيقي سعدت بلقائهم والتشاور معهم وبالتوفيق والنجاح لكل المواهب اللي شفتها، شكرا مؤسسة مسك الخيرية".
و انطلقت مبادرة "حكايا مسك"، 5 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 11 من نفس الشهر، ويشارك فيها الفنان محمد هنيدي يوم 11 نوفمبر الجاري.
وتهدف مبادرة "حكايا مسك" إلى استقطاب المواهب الشابة في مجالات الإبداع الفني، وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها، ونقلها إلى مستويات أكثر احترافية من خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة في مختلف المجالات الإبداعية.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من أحمد حلمي بعد مشاركته في "حكايا مسك" بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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