هيفاء وهبي في الصحراء وإنجي المقدم بإطلالة شتوية ..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل "خيمة" وسط الصحراء.

أمل عرفة

نشرت الفنانة أمل عرفة صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أظهرت جمالها وعفويتها.

إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية خلال رحلتها لإحدى الدول الأوروبية، وارتدت "بالطو".

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بسكال مشعلاني

نشرت المطربة اللبنانية بسكال مشعلاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، مرتدية "شورت" ونظارة شمسية.

ساندي

نشرت المطربة ساندي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تقرأ من داخل الطائرة.

سلمى رشيد

نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير وشعر بني كيرلي.

فرح علي

نشرت المذيعة فرح على صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"بدلة" من اللون الأزرق، وارتدت نظارة شمسية كبيرة.

محمد لطفى

نشر الفنان محمد لطفى صورة له وهو في عمر الشباب، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أظهر فيها رشاقته وعضلاته من أمام البحر، وعلق: "من غير رجيم".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت على الصورة: "جمعة سعيدة ".

مي حلمي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة، عبر حسابها الرسم بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "مشجر"، وعلقت: "بحبها ياجماعة الله، من امبارح وأنا كده".