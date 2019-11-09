تعرف علي موعد حفل وائل جسار بدار الأوبر المصرية

يستعد النجم اللبنانى وائل جسار، لاحياء حفلا غنائيا، على المسرح الكبير بالأوبرا، يوم الاحد المقبل بقيادة المايسترو عادل عياش.
ومن المقرر ان يشهد الحفل عدد كبير من
خلال الفترة القليلة القادمة، وهو من كلمات أمير طعيمة، الحان وليد سعد، ومن إنتاج شركة سنرجي تامر مرسي اخراج مرقس عادل.
يذكر ان وائل جسار تعاقد على غناء تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، والذى من المقرر عرضه
كانت آخر أعمال وائل جسار أغنيته "بتلبك"، من كلمات منير بو عساف، والحان ملحم أبو شديد.
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