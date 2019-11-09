عمرو دياب وأحمد حلمي وعمرو اديب في موسم الرياض

كتب امير فتحي في السبت 9 نوفمبر 2019 03:39 صباحاً - نشر الفنان المصري عمرو دياب مجموعة صور جمعته بالاعلامي عمرو اديب والفنان احمد حلمي وذلك على هامش تواجدهما في موسم الترفيه بالعاصمة السعودية الرياض. وحرص عمرو دياب على التقاط الصور مع أحمد حلمي والإعلامي عمرو أديب، وذلك خلال تواجدهم في الرياض، حيث أحيا “الهضبة” حفلا كبيرا مساء الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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