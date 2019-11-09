كتب امير فتحي في السبت 9 نوفمبر 2019 03:39 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي بدت فيها بإطلالة ساحرة.
وظهرت وهبي في الصورة وهي تجلس على سرير وسط الطبيعة، بينما الجوّ يميل إلى المساء، وقد تزين السرير بالأضواء.
وإرتدت هيفاء وهبي في الصورة فساناً أبيضاً شفافاً، ذات ذيل طويل مع حذاء عالي. وعلّقت بالقول:”أجواء إيجابية للجميع”.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي على سرير وسط الطبيعة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.