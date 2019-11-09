هيفاء وهبي على سرير وسط الطبيعة!

كتب امير فتحي في السبت 9 نوفمبر 2019 03:39 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي بدت فيها بإطلالة ساحرة.

وظهرت وهبي في الصورة وهي تجلس على سرير وسط الطبيعة، بينما الجوّ يميل إلى المساء، وقد تزين السرير بالأضواء.

وإرتدت هيفاء وهبي في الصورة فساناً أبيضاً شفافاً، ذات ذيل طويل مع حذاء عالي. وعلّقت بالقول:”أجواء إيجابية للجميع”.