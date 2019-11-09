لجين عمران بإطلالة مبهجة: “توكل على الله و كن متفائلاً و إستعد للفرح “

كتب امير فتحي في السبت 9 نوفمبر 2019 03:39 صباحاً - تعمل الاعلامية السعودية لجين عمران بشكل دائم على نشر الامل والتفاؤل بين متابعيها وذلك عبر الصور والتدوينات التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي احدث صورة لها، أطلت لجين عمران بشكل مبهج عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “توكل على الله و كن متفائلاً و إستعد للفرح.. فأنت لا تعرف متى سيطرق بابك” مع هاشتتاغ “غير تفكيرك لتغير حياتك””.