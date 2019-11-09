سما المصري ترد على منتقديها وتصفهم بالرجعية!

كتب امير فتحي في السبت 9 نوفمبر 2019 03:39 صباحاً - ردت الفنانة سما المصري على الانتقادات التي تتعرض لها من بعض متابعيها بسبب الصور والفيديوهات الجريئة التي تنشرها.
وقالت سما المصري في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “للمره المليون لست مهتمه بما تتوقعون مني أن أفعله ولن اتغير بسبب أفكاركم الرجعيه وآرائكم التي تتغير حسب مزاجكم الخاص ولن اكون (جبانه) وذات الالف وجه مثل الكثير منكم تفعلون في الخفاء ماتخشون أن تفعلوه في العلانيه”.
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