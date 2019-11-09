كتب امير فتحي في السبت 9 نوفمبر 2019 03:39 صباحاً - أثارت الراقصة صافيناز السخرية بين متابعيها بطرحها سؤال غريب عن اكثر ما يحبونه فيها. فقد نشرت صافيناز صورة لها بمايوه مثير اظهر الكثير من مفاتنها وعلقت قائلة: “ياتري ايه اكتر حاجه بتحبوها فيا”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صافيناز تثير السخرية بهذا السؤال! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.