مشاعل الشحي تتخلى عن العباءة بعد الحجاب .. شاهدوا فستانها الطائر

كتب امير فتحي في السبت 9 نوفمبر 2019 03:39 صباحاً - نشرت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة جديدة لفتت الكثير من الأنظار.

وظهرت في الصورة وهي تقف إلى جانب زوجها الفنان أحمد خميس فيما يمسك بيدها وهي تقوم بالدوران ما أدى إلى تطاير أطراف الفستان الأبيض الذي ارتدته بدلاً من العباءة. واضافت إليه سروالاً أسود ضيقاً وحذاء رياضياً.

كذلك اعتمدت الفنانة تسريحة شعر جديدة. وحققت الصورة أكثر من 16 ألف إعجاب وتعليقاً عليها كتبت: “لمسة يدك بمثابة امتلاك العالم”.

ويأتي هذا بعد الجدل الذي أثارته مؤخراً بسبب ظهورها مرات عدة من دون غطاء الرأس. وقد أوضحت الأمر بعد ذلك وأشارت في فيديوهات عدة إلى أنها لم تكن محجبة.

ويذكر أن مشاعل أشعلت المواقع في وقت سابق بعدما نشرت على الحساب نفسه فيديو استعرضت من خلاله سيارتها الجديدة الصغيرة وغريبة الشكل وحققت أكثر من 234 ألف مشاهدة. وعلقت: “شو رأيكم بسيارتي الجديدة؟”.