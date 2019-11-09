كتب امير فتحي في السبت 9 نوفمبر 2019 03:39 صباحاً - صدم الملحن المصري ووالد المطربة انغام محمد علي سليمان الجمهور بإعلان وفاته عبر حساباته على شبكات التواصل الإجتماعي.
وكتب: “قدّموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سبباً في وجودهم أماتوني.. البقاء لله والحمد لله”.
ومن المرجح ان ما دفع محمد علي سليمان الى هذا السلوك الصادم، هو رفض ابنته انغام اداء اي اغنية من الحانه، في حفلها الاخير الذي احيته في “دار الأوبرا” المصرية، بحضور والدتها.
وكان الجمهور طالبها انغام بغناء “الركن البعيد الهادي”، لكنها قدمت نحو 24 اغنية اخرى من بينها “عمري معاك”، و”حالة خاصة جداً”، و”يا ريتك فاهمني”، و”بقول نسيانك”، و”ولا دبلت”، و”هدنة”، و”أساميك الكتيرة”، و”حيران”، و”هبدأ من الآخر”، “على حسك في أيامي”، “متطمنة”، “مهزومة”، “بين البينين”، “اتجاه واحد”، “نزوة”، “قلبك”، و”بتوصفني بتكسفني”، و”عرفها بيا”، و”بعت لي نظرة”، و”مبحبش”، و”أكتبلك تعهد”، و”حتة ناقصة”، و”هتمناله الخير”، و”سيدي وصالك”.
كانت هذه تفاصيل خبر بشكل صادم… والد انغام يعلن وفاته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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