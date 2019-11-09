شاهدوا.. قطة تنقذ رضيعاً من الموت

كتب امير فتحي في السبت 9 نوفمبر 2019 03:39 صباحاً - أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة ترصد فيها لحظة انتفاض قطة في الوقت المناسب، لتنقذ طفلا رضيعا من الموت.

ورصد مقطع فيديو، الطفل وهو يزحف تجاه باب الشقة الذي كان مفتوحا، ويؤدي إلى درج طويل، بينما قفزت القطة من مكانها، وركضت تجاه الطفل وأمسكته من ملابسه، مانعة إياه من السقوط والتعرض لإصابات مميتة.

وكشف العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي زعموا أن مقطع الفيديو تم التقاطه في الصين.