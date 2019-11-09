بسبب تصرف غير مفهوم من أنغام.. والدها يعلن وفاته: أولادي أماتوني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الملحن المصري محمد علي سليمان، حالة جدل واسعة بسبب المنشورات التي قام بنشرها عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك” والتي تكشف عن عودة الخلافات بينه وبين ابنته الفنانة أنغام، مرة أخرى بعد تصالحهما الفترة الماضية.

الموسيقار الكبير أثار الجدل بمنشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك” قال فيه: “قدموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سببًا في وجودهم أماتوني.. البقاء لله والحمدلله”.

البعض أرجع قيام الأب بكتابة هذا المنشور إلى رفض الفنانة أنغام غناء أي أغنية من ألحان والدها في حفلها الأخير بدار الأوبرا ،ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، رٌغم مُطالبات الجمهور الذي تواجد بالحفل لها بغناء “الركن الهادي البعيد” لأكثر من مرة، إلا أنها تجاهلت طلبهم بشكل واضح، الأمر الذي فهم منه أنها لا تريد غناء أي أغاني خاصة بوالدها.

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الموسيقار محمد سليمان، عاد بتدوينة جديدة، قال فيها: “اكتشفت أنني لست وحدي أعلم أنك تستعجلين “دفني” بل كل الناس الطيبين أفوض أمري إلى الله”.

وحصدت تدوينته على العديد من التعليقات منها من واسته والأخرى طالبته بعدم نشر تدوينات تدور حول الموت والخذلان.

أنغام، لم تعلق على منشورات والدها وانتقاده لها لرفضها الغناء له في حفلها الأخير، والذي كانت فيه والدتها ضمن الحضور في ظهور نادر لها.

وكانت الفنانة المصرية أنغام، قد أعلنت تصالحها مع والدها بعد زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وظهر والدها إلى جانبها في بروفات إحدى حفلاتها الفنية.