الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي يصل القاهرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف عز الدين بركات، أرمل الفنانة الراحلة هالة فؤاد، والدة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، عن رد فعل شقيقه رامي، بعد تلقيه خبر وفاته.

عز الدين بركات، قال في مداخلة هاتفية، لبرنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، عبر “نجوم إف إم”: “رامي ابني مش قادر يتكلم ويبكي بشدة، وأغلق على نفسه غرفته ويبكي وعلاقته بهيثم كانت كويسة جدا وكانوا سند لبعض، وبينهما أسرار لا أعرفها لأنني شخص كبير عنهما”.

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وأضاف: “لا يمكنني وصف هذا الإنسان الجميل ذو الخلق الرفيع، وكان يناديني بدادي وكان يقول لوالده بابي، وعند زواجي من والدته، هيثم كان عنده 3 سنوات وحتى بعد رحيلها ظل معي حتى سافرت لندن سنة 97، وكانت جدته أيضا تتولى رعايته”.

وتابع: “رامي أصغر من هيثم بـ6 سنوات، وسيصل القاهرة فجر السبت قادما من لندن، للمشاركة في العزاء، وحالته النفسية صعبة جدا ومصدوم، ومش قادر أستوعب الموقف هل فعلا هيثم راح؟، الكلام يعجز عن وصف الوضع”.

وأكد خلال المكالمة أنهما علما بخبر الوفاة من بعض أصدقائهما بلندن، وعند محاولتهم الاتصال به لم يجبهم ووصل إلى رقم الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، عن طريق الفنانة بوسي والفنانة نيللي، وعندما علم أن الخبر حقيقي وأنه يتم دفن الجثمان، ولذلك لم يتمكنا من القدوم وحضور الجنازة ووداعه.