جوانب جديدة من حياة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي يكشفها زوج والدته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف عز الدين بركات، أرمل الفنانة الراحلة هالة فؤاد، والدة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بعض التفاصيل عن طفولته وقبل رحيل والدته.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، عبر “نجوم إف إم”: “هيثم كان شقيًا جدًا ولكنه كان لذيذًا بالطبع، وهو خريج تجارة وإدارة أعمال، ولم يفكر يومًا في دخول عالم التمثيل ولكنه دخله بالتدريج وكان هذا قدره وأحب هذا الأمر”.

وتابع: “أتذكر دائمًا مواقفنا المضحكة مع بعض وحتى الأوقات الصعبة التي عشناها مع مرض و وفاة والدته كانت ذكرياتنا جميلة والحياة كانت سهلة ولم يكن فيها شد وجذب بيننا، وكنت أطلق على زوجتي “بسكوتة”.

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وأكد أنه بعد سفرهما إلى لندن، كانا دائمًا على اتصال بهيثم وذهب إليهما هو وجدته وظلا معهما لفترة، وأوضح أن أكثر ما أثر على هيثم في طفولته هو جده أحمد فؤاد، والذي رحل بشكل مفاجئ خلال حديثهم فجرًا وكان وقتها هيثم نائمًا ولكي لا يشاهد هذه التجربة الصعبة قام بإغلاق عينيه وحمله إلى منزل شقيقته.

ودخل في نوبة بكاء على الهواء قائلًا: “الموضوع تم بسرعة وغير متوقعة وكان لدي أمل أن يكون هذا الكلام كذب وحقيقة مؤسفة وشيء يوجع القلب وأنا فقدت أبني التاني وإن شاء الله في الجنة”.

ووجه رسالة شكر خاصة للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مؤكدًا أنه كان يتمنى المشاركة في استلام الجثمان وأنه هو وشقيقه قد حرما من رؤيته.