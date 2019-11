كيم كاردشيان تتجة للتخلي عن الملابس المثيرة إرضاءا لزوجها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيم كاردشيان، قد فاجأت جمهورها بتصريحها حول جديتها في ارتداء ملابس أقل جرأة خلال الفترة المقبلة، وذلك استجابة لرغبة زوجها المغني كاني ويست.

النجمة العالمية كيم كاردشيان، قالت في حلقة جديدة من برنامجها “Keeping Up with the Kardashians”: إنها سترتدي ملابس أقل إثارة بعد أن أصبحت أكبر سنًا حيث تبلغ من العمر 39 عامًا.

وأضافت كيم كاردشيان، أن وجهة نظر كاني ويست أصبحت أكثر صرامة كمسيحي متدين، مؤكدة أن معظم المشكلات بينهما تكمن في طريقة تربية الأطفال، حيث تخلصا من التليفزيون في غرف الأطفال وقاما بإزالة المكياج من غرفة نورث التي تبلغ من العمر 6 أعوام.

وخلال الحلقة المذاعة، أخبر كاني ويست زوجته أن مظهرها المثير يؤذيه في الوقت الذي يعمل على إنتاج أيقونته الدينية الموسيقية “يسوع هو الملك”، حيث يستغل جانبه الروحي في تأليف ألبومه الجديد، وأن إطلالتها الأقل حياء والمتكررة أمام أعين الجمهور، قد يوقف تلك الحمية الروحية التي تجتاحه.

ومن جانبها وافقت كيم كاردشيان على طلب زوجها ولكنها لن تنفذ ذلك على الفور، قائلة: أنا أتفق معه بالفعل، لكنني سأكون دائمًا أنا، وأنا أم لأربعة أطفال وسأبلغ من العمر 40 عامًا، إذا متى يحين الوقت لأتوقف؟.