زوجة أحمد السقا تنشر صورة حديثة لهما والفنان يغازلها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت مها الصغير، زوجة الفنان المصري أحمد السقا، جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، في صورة جديدة لها.

الصورة ظهرت فيها مها مع زوجها الفنان أحمد السقا ووالد مها، وكذلك الفنانة ليلى علوي، وعلقت مها وكتتب: «إنهم يجعلوني أكمل حياتي».

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السقا كتب تعليق على الصورة قال فيه: «بحبك»، كما كثرت التعليقات حول الصورة، وتمنى لهما الجمهور السعادة، بعد كل الشائعات التي انطلقت حول طلاقهما.

الفنان المصري تزوج من مها الصغير عام 1999، وأنجب منها ابنه ياسمين وحمزة وابنته نادية، ولا يظهر السقا مع زوجته إلا نادرا، كما لا يحب الحديث عن حياته الخاصة.

منذ شهور انتشرت عدد من الأخبار عن طلاق الفنان أحمد السقا من زوجته مها الصغير، ورفض الفنان التعليق على الخبر، حتى ظهر معها مؤخرا في ختام مهرجان الجونة، وتأكد للجمهور عودتهما مرة أخرى.

وفيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ومحمد لطفي، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.