صورة نادرة لأحمد مع شقيقه وصفها «المقززة».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري كريم فهمي جمهوره في صورة نادرة من طفولته هو وشقيقه أحمد فهمي.

كريم نشر الصورة عبر حسابه على موقع «أنستجرام»، وكتب: « بما ان احمد عايز يتجه للإغراء فا انا بساعده احمد ايام ما كان حمدي الميرغني».

الصورة ظهر فيها الشقيقان وهما يستحمان معًا، بينما كشفت ابتسامة أحمد فهمي عن سقوط سنته الأمامية، مما جعل كريم يشبهه بحمدي الميرغني.

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أحمد فهمي علق على الصورة وقال: «أصلا بنستحمى سوا دي مقززة جدًا»، كما علق عدد كبير من الجمهور على الصورة.

أحمد فهمي تزوج في شهر سبتمبر الماضي من الفنانة هنا الزاهد، وسافر معها لقضاء شهر العسل، وتعرضت الفنانة لأزمة صحية.

فهمي نافس في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «الواد سيد الشحات»، والذي شارك في بطولته مع هنا الزاهد.

كريم فهمي تغيب عن الموسم الرمضاني الماضي، وشارك في رمضان قبل الماضي في مسلسل «أمر واقع»، مع نجلاء بدر وريم مصطفى.