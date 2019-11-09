محمد علي رزق مع أشقائه في الطفولة.. هل تغير شكله؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري الشاب محمد علي رزق جمهوره في صورة قديمة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

الصورة جمعت بين الماضي والحاضر، حيث ظهر في لقطة مع والدته وأشقائه على الشاطئ، وفي لقطة أخرى حديثة معهم، وكتب معلقا:«العيلة نفس اللمة ربنا يديمها علينا لمة».

اللقطة التي نشرها الفنان حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، وتلقى الفنان العديد من التعليقات، حيث أكد البعض أن شكله لم يتغير كثيرًا.

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الفنان الشاب شارك في شهر رمضان الماضي في مسلسل «أبو جبل»، مع الفنان مصطفى شعبان، وشارك أيضا في مسلسل «كلبش 3»، مع الفنان أمير كرارة.

محمد علي رزق قدم دورا هاما في مسلسل «الأب الروحي»، ولفت نظر الجمهور إليه، ومن أهم الأعمال التي شارك بها: «ريح المدام، هربانة منها، سوق العصر، الرجل العناب، بدون ذكر أسماء، سبع أرواح، ذهاب وعودة».

الفنان المصري يعرض له حاليًا مسلسل «شبر مية»، مع الفنان أحمد السعدني ونجلاء بدر.