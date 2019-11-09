ليدي جاجا تلغي حفلاتها بسبب أحبالها الصوتية

رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365

أعلنت مغنية الراب الأميركية، ليدي غاغا، 33 عامًا، على وسائل التواصل الاجتماعي أنها اضطرت لإلغاء حفلها في لاس فيجاس يوم الأربعاء بسبب حالة التهاب الشعب الهوائية الحاد والتهاب الجيوب الأنفية.

وقالت المغنية إنه كان عليها أن تفوت حفل إقامة Enigma Las Vegas بسبب المرض، كما أعلنت نجمة “Shallow” عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شاركت صورة لنفسها وهي على سرير المرض.

وكتبت غاغا “أنا مدمرة للغاية، لا يمكنني أن أؤدي الليلة أمام الكثير من الناس الذين سافروا ليشاهدوني. لديّ التهاب في الجيوب الأنفية والتهاب الشعب الهوائية وأشعر بمرض وحزن شديد وأنا لا أريد أن أخذلهم”. . “أنا فقط ضعيفة ومريضة للغاية”.

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كانت ستيفاني جوان أنجلينا جيرمانوتا المعروفة باسم ليدي غاغا وهي مغنية أمريكية من مواليد 28 مارس 1986، لأبوين أمريكيين من أصول إيطالية، قد مرت بوعكة صحية في الآونة الأخيرة، حيث اضطرت مؤخرًا إلى الخضوع لإجراء الأشعة السينية على كامل جسمها بعد سقوطها خارج مسرح لاس فيجاس، كما وأكدت لجميع معجبيها أنها ستكون بخير.

كان من المفترض أن يبدأ عرض غاغا في الساعة 8 مساءً، وفقًا لـ Ticketmaster. لكن، خرجت التغريدات التي تعلن عن الإلغاء قبل ساعتين من وقت بدء الحفل.

ومن المتوقع بحسب الجهة المنظمة، إصدار المبالغ المستردة بالكامل للحفل الملغى، وفقًا لبيان أصدرته اليوم أماندا سيلفرمان، ممثلة ليدي غاغا. وفقًا لتقارير من Entertainment Tonight و CNN