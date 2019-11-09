علي الحجار وريهام عبدالحكيم يتألقان في الليلة السابعة بمهرجان الموسيقى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري علي الحجار حفلا غنائيا كبيرا علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربيهة في دورته الـ ٢٨.

الفنان المصري قدم العديد من الأغاني التراثية التي نالت إعجاب الجمهور، بالإضافة إلى أشهر أغانيه منها: “مسألة مبدأ، ريشة ويا ريشة، وأغنية لمولد النبوي الشريف، هتوحشيني ، ليه الطريق ، اتفقنا”، وغيرها”

علي الحجار طلب من الجمهور الترحم علي الفنان الراحل هيثم أحمد زكي التي وفاته المنيه مساء أمس.

وأطربت الفنانة ريهام عبدالحكيم الجمهور علي مدار ساعة من أغانيها وأغاني الزمن الجميل للفنانه وردة، وأم كلثوم، وقدمت ريهام أغاني: “فيها حاجة حلوة، الحب كده، الفن، أكدب عليك”، وغيرها.

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يذكر أن حفلات مهرجان الموسيقى شهد النصف الأول من فعالياته تواجد جماهيري كبير رافعين لافتة كامل العدد.

ومهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ28 كرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.

ويحيى حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، انغام، عاصى الحلانى, الموسيقار عمر خيرت، وائل جسار، اصالة، كارمن سليمان، فايا يونان

وتشارك في المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة أوعبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي وغيرهم.