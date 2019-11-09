العثور كريستوفر دينيس صاحب شخصية «سوبر مان» ميتا في صندوق ملابس.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

توفي النجم والممثل الأمريكي كريستوفر دينيس، المعروف بتجسيد شخصية “سوبرمان” في هوليوود، في وادي سان فرناندو عن عمر 52 عامًا، ولا يزال سبب وفاته غير معروف.

وذكر موقع ، تي أم زد، أنه تم اكتشاف جثة دينيس، ملقاة على رأسها في صندوق يستخدم للتبرع بالملابس، بينما أكد متحف Super Museum، وهو متحف مخصص لتاريخ Superman في مدينة متروبوليس بولاية إلينوي، الخبر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Facebook.

ونشر المتحف الكبير على موقع التواصل الاجتماعي قائلا: نريد أن نتوقف لحظة لتقديم خالص التعازي لعائلة وأصدقاء وعشاق كريستوفر دينيس المعروف باسم (هوليوود سوبرمان) لقد تلقينا للتو خبر وفاته، لقد واجه كريس العديد من المشكلات والمعوقات والصعود والهبوط على مر السنين، نأمل أن يكون في سلام الآن، ونحن نصلي من أجل راحته.

وتابع البيان: لقد عرفنا كريس لسنوات عديدة، منذ عدة سنوات تزوج من حب حياته هنا في متروبوليس أمام تمثال سوبرمان، لقد قضى بعض الوقت مع أسرتنا الكبيرة، وأظهر الكثير من الدعم لمتحفنا.

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وجاء اختيار دينيس ليواصل تقديم شخصية سوبرمان في هوليوود بعد أن لوحظ مرارًا بأنه يشبه كريستوفر ريف بالنجم الذي سلب العقول في الثمانينيات من القرن الماضي في شخصية سوبر مان، كما قال دينيس لـ “الجارديان” في مقابلة مع 2017.

وقد ظهر في الفيلم الوثائقي 2007 “اعترافات بطل خارق” أو Confessions of a Superhero، الذي يسرد حياة أربعة من الفنانين الذين عملوا على أرصفة ممر الشهرة في هوليوود، كما ظهر في الفيلم القصير ”30 ثانية إلى المريخ: مدينة الملائكة“.

والجدير بالذكر أن النجم الراحل، قد عاني من التشرد في عام 2016 بعد أن تم سحب ”سيارته المنزلية“. عندما سُرقت بدلة سوبرمان، ونجح دينيس في تنظيم حملة لجمع التبرعات من أجل زي آخر، مما سمح له بمواصلة ارتدائها لرواد شارع هوليود بوليفارد.

وعلى مدى ربع قرن من الزمان، اضطر النجم الكبير لكسب عيشه من التقاط الصور مع السياح وهو يرتدي زيه المفضل “سوبر مان” بعد أن لفظته صناعة السينما هناك.