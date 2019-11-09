هالة صدقي تعيش أيام صعبة.. تتعرض لحادث سير وسرقة منزل والدتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجت الفنانة المصرية هالة صدقي، لحادث سير خطير برفقة توأمها، أثناء توصيلها لهما للمشاركة في بطولات السباحة بأحد الأندية الرياضية.

هالة صدقي، فوجئت خلال قيادتها للسيارة بانفجار إطارات سيارتها الخلفية والأمامية، ونشرت فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، وعلقت عليه قائلة: “ولادي عندهم بطولة سباحة مهمة، وتقريبا العربية كانت هتتقلب بينا وراحت البطولة كدة، الحمد لله”.

كما كشفت في فيديو أخرى كشفت من خلال عن تعرض فيلا والدتها للسرقة وذلك للمرة الثامنة خلال فترة وجيزة واكتشافها سكين داخل الفيلا.

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وأوضحت من خلال الفيديو أن لسارق قام بإفراخ كل محتويات خزائن والدتها على الأرض وتسبب في إثارة الفوضى في كل مكان.

والدة هالة صدقي، كانت قد توفيت في شهر اغسطس الماضي، وذلك خلال تواجدها في الساحل الشمالي، وعادت إلى الاقهرة بعدها مسرعة لوداع والدتها.

يذكر أن الفنانة هالة صدقي، شاركت في سباق رمضان الدرامي الماضي بمسلسل “بركة “، من بطولة عمرو سعد، حيث جسدت دور والدته، وشارك في البطولة أيضا محمد لطفي وكمال أبو رية وهنادي مهنى وآخرون، وتأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمود كريم.