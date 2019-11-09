صور.. أنوشكا شارما تحتفل بعيد ميلاد زوجها بين جبال الهيمالايا

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
احتفلت الممثلة الهندية أنوشكا شارما، بعيد ميلاد زوجها، لاعب الكريكيت فيرات كولي الحادي والثلاثين بطريقة غير عادية، حيث يقضي الثنائي عطلة بين جبال الهيمالايا.
الفنانة شاركت صور من عطلتهما على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، في احداها، يظهر فيرات مع أنوشكا وهما يتناولان وجبة الإفطار مع منظر الجبل الخلاب في الخلفية.
علق فيرات كابتن فريق الكريكيت الهندي، قائلًا، “يا لها من نعمة أن تكون قادرا على زيارة هذه الأماكن العظيمة مع رفيقتي. شكرًا للجميع أيضًا على مجاملتكم الكريمة من أعماق قلبي. “
كما وصفت أنوشكا أيضًا تجربة إقامتهما في هذا المكان المنعزل عن العالم بأنها “علاقة إنسانية بسيطة ونقية، لمست قلوبهم”.
في أثناء التنزه في الجبال، صادف الزوجان عجلًا رضيعًا بدأوا في إطعامه. بينما، كما استضافتهما أسرة بوتانية وقدمت لهما الشاي باعتبارهما ضيوف وليس زوج من المشاهير.
عن ذلك، كبت أنوشكا “لذلك ذهبنا إلى منزل هذه العائلة الجميلة والدافئة التي لم يكن لديها أي فكرة على الإطلاق عن من نحن ومع ذلك فقد عاملونا بمثل هذا الدفء والحب. لقد قضينا بعض الوقت معهم في الدردشة وشرب الشاي”.
كان الإصدار الأخير من لأنوشكا هو فيلم Zero في ديسمبر 2018. وهي تتعاون أيضًا في الوقت الحالي مع منصة Netflix في مشروع إنتاج.
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