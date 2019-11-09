الفنانة ماهيرا خان سفيرا للنوايا الحسنة في باكستان

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
تم تعيين ممثلة بوليوود الباكستانية كسفير للنوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث جاء الاختيار نظراًا لحجم خان الفني الكبير. وفقا لموقع deccanchronicle.
شارك ماهيرا الأخبار السارة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter قائلة “ممتنة ويشرفني أن أكون سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في باكستان. فخورة بأن أكون قد ولدت في الوطن الأم الذي فتح ذراعيه للاجئين لأكثر من 40 عامًا”.
وقبل الاختيار، كانت ماهيرا قد زارت اللاجئين الأفغان في بيشاور العام الماضي كجزء من وفد رفيع المستوى للأمم المتحدة. كما تحدثت عن احتياجات أكثر من 1.4 مليون لاجئ أفغاني مسجل في باكستان في المقابلات الإعلامية.
تقول خان في مقطع فيديو شاركته الصفحة الرسمية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “لقد وضعت باكستان مثالًا للعالم حيث استضافت اللاجئين على مدار الأربعين عامًا الماضية، وهذا شيء أراه يجب التحدث عنه، خاصةً كسفيرة باكستان الوطنية للنوايا الحسنة للمفوضية “.
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