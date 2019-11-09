محاولات مستميتة من ​​رابي بيرزادا لحذف فيديو إباحي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يتزايد الجدل بوتيرة سريعة حول مقاطع الفيديو والصور التي تم تسريبها لنجمة البوب ​​الباكستانية رابي بيرزادا، حيث رفضت وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) طلبها لإزالة المحتوى الاباحي المسيء لها من شبكة الإنترنت.

وفقًا لعريضة تم تقديمها يوم الثلاثاء، طلبت رابي بيرزادا -التي هاجمت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي- من مسؤولي جرائم الإنترنت التابع للاتحاد الدولي بأن تتم إزالة المحتوى المثير للجدل المتعلق بها على الفور من وسائل التواصل الاجتماعي مشيرةً إلى المشكلات التي تواجهها هي وعائلتها.

Advertisements

ومع ذلك، قالت الوكالة إن إزالة صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها، وكذلك الروابط الخاصة بها، من الإنترنت كانت مهمة هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA).

في التماسها المقدم إلى الاتحاد الدولي، قالت بيرزادا إنها أعادت هاتفها - الذي كان يحمل صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها والتي تحول فيما بعد إلى الشركة، كما ناشدتهم إزالة صورها، لكن الهيئة العالمية تعنتت معها ورفضت الاستجابة لطلبها.

في وقت سابق، أعلنت المغنية عن قرارها اعتزال الفن، قائلة في حسابها الرسمي على تويتر إنها تضع حدًا لحياتها المهنية بعد أن تم تسريب مقاطع الفيديو والصور الخاصة عبر الإنترنت.