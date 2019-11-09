طفلة تطلب مساعدة من جانفي كابور.. شاهد رد فعل الممثلة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في أحدث مقطع فيديو لها على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت الممثلة الشابة جانفي كابور ابنة الأيقونة الراحلة سرديفي، وهي تطلب بشدة من المصورين إيقاف تشغيل الكاميرات في أثناء لقائها بطفلة صغيرة في الشارع.

كابور التي تشتهر بارتداء “الهوت شورت”، شوهدت في أثناء خروجها من أحد المطاعم، عندما اعترضت طريقها طفلة كانت تحاول أن تبيع لها الزهور، وبدأت كابور في الحديث معها حتى أبواب سيارتها، ثم أعطتها بعد ذلك علبة من البسكويت.

على جبهة العمل، ستشارك جانفي، التي ظهرت لأول مرة على الشاشة في الملحمة الرومانسية Dhadak، في الدراما القادمة عن الحرب Takht.

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جانفي ستعمل للمرة الأولى في الفيلم مع عمهل النجم الكبير أنيل كابور، إلى جانب النجوم ​​رانفير سينغ، وكارينا كابور خان، وعليا بهات، وفيكي كوشال، وبهومي بيدنيكار.

تعمل الممثل حاليًا في تصوير مشاهد لفيلم Gunjan Saxena: The Kargil Girl، والذي سيتم إطلاقه في 13 مارس 2020.

والفيلم من إخراج شاران شارما. وسيشارك في البطولة بانكاج تريباثي وأنجاد بيدي إلى جانب جانفي، ويتناول العمل قصة حياة حقيقية لـ غونجان ساكسينا هي أول امرأة كانت في سلاح الجو الهندي.