لأول مرة.. أكشاي كومار يطلق البرومو التشويقي لأغنيته الجديدة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

هل هناك أي شيء لا يستطيع النجم الهندي أكشاي كومار القيام به؟ فإن الإجابة ستكون لا. سواء كان ذلك عبر أدواره في الكوميديا ​​أو أي نوع آخر في مجال التمثيل، فهو يستمر في كسب قلوب معجبيه حتى يسقطون في حب شخصيته، على الشاشة وخارجها.

الآن، بعد تقديمه لشخصيات فليميه Rajkumar Bala في Housefull 4، شارك الممثل الذي يبلغ من العمر 52 عامًا مقطع فيديو موسيقي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بعنوان Filhall، على الرغم من أن الأغنية الكاملة لم تصدر بعد.

ظهرت برفقة الممثل الكبير الوافدة الجديدة، الممثلة الصاعدة نوبور سانون التي تصادف أنها شريكته في فيلم Housefull 4، وهي شقيقة الفنانة كريتي سانون.

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في تغريدته، ادعى الممثل أن الذين يشكون من عدم وجود لحن موسيقي جيد في أغاني اليوم، سوف يجبرون على تغيير رأيهم بعد سماعهم أغنيته Filhall، كما أعلن أكشاي أيضا موعد إطلاق الأغنية.

وخلال مشاركة رابط للفيديو، كتب أكشاي “أسمع كثيرًا من الناس تؤكد أن الأغاني في الوقت الحاضر تفتقر إلى اللحن. آمل أن تُغير #FILHALL من ذلك. سيتم إطلاق أغنية كاملة في التاسع من نوفمبر “.

على الجانب السينمائي، يحاول الفنان الانتهاء من تصوير مشاهد فيلمه الأخير Housefull 4، ليكون خاهزا للعرض بدور السينما، في الموعد الذي تحدد له في ديسمبر، وتشارك في بطولته كارينا كابور خان، ديليجيت دوسانجه، وكيارا أدفاني غود نيوز في ديسمبر.