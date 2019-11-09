نجمة بوليوود علياء بهات في جلسة تصوير تحت الماء.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يبدو أن الصور الفوتوغرافية تحت الماء تتحول إلى ظاهرة بعد أن خضعت ممثلة بوليوود عليا بهات في مجلة أزياء رائدة في وقت سابق من هذا الشهر.

علياء، التي تقيم في لوس أنجلوس في إجازة، شاركت بعض الصور من مجلة التقطت الصور التي نالت استحسانا من الجميع. تمكن مصور محترف من التقاط مجموعة من الصور تحت الماء لنجمة بوليوود علياء بهات في جلسة فوتوسيشن كانت قد خضعت لها مؤخرًا.

تصدرت الممثلة أحدث غلاف من مجلة Vogue India، حيث ظهرت في إحدى الصور بالأبيض والأسود، تُرى علياء وهي تمسك بشعرها دون ماكياج وبحد أدنى من الملابس.

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شاركت علياء متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي بضع صور من جلسة التصوير، حيث ظهرت تحت الماء مثل حورية البحر الحقيقية، عبر ارتداء عدد من البيكيني. في صورة أخرى، تُرى علياء في ملابس سباحة وردية زاهية ترقد في وسط حمام السباحة وتضع يديها على بطنها كما لو كانت نائمة.

على جبهة العمل، وعلياء بهات قريبا استئناف تصوير فيلم المخرج أيان موخرجي في Brahmastra جنبا إلى جنب مع رانبير كابور.

كما حصلت بهات على جائزة أفضل ممثلة من حفل جوائز IIFA المرموق في الهند، عن مهاراتها في التمثيل في أفلام مثل “رازي”، “الطريق السريع” وغيرها الكثير.