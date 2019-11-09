أسباب صحية تمنع مانيشا كويرالا من المشاركة بمعرض الشارقة للكتاب

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

اضطرت نجمة بوليوود مانيشا كويرالا العائدة من رحلة علاج طويلة من مرض السرطان، أن تعتذر عن المشاركة في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019 بسبب أسباب صحية.

كان من المقرر أن تناقش كويرالا، البالغة من العمر 49 عامًا، كتابها ومذكراتها حول سرطان المبيض إلى أصدرته تحت عنوان “شفاء: كيف أعطاني السرطان حياة جديدة” مساء يوم 7 نوفمبر على مسرح معرض الشارقة للكتاب SIBF والتفاعل مع الضيوف.

انضمت كويرالا إلى أميتاب باتشان، الذي ألغى مشاركته في هذا المهرجان لأسباب صحية هذا العام. على الرغم من غيابهم، فقد كان حدثًا أدبيًا من النجوم في الشارقة.

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حضر فعاليات المعرض العملاق الأدبي فيكرام سيث Vikram Seth والنجوم ليزا راي Lisa Ray وتفينو ثاموس Thomas، وجولشان جروفر Gulshan Grover. بحسب ما ذكره موقع gulfnews.

تم تشخيص كويرالا بسرطان المبيض في عام 2012 وذهبت إلى الولايات المتحدة من أجل الخضوع للعلاج. هي الآن خالية من السرطان.

صعدت مانيشا في بوليوود مع فيلم سواجر في 1991. وقد عملت في الأفلام النيبالية والتاميلية قبل أن تخطو إلى بوليوود، ومنذ ذلك الحين، وهي تشارك في بطولة العديد من الأفلام المتنوعة، ومنها دورها الذي أثار موجة انتقادات لاذعة في فيلمي «مومباي» و»أكيلي هوم أكيلي» وكل منهما إنتاج عام 1995.