موقف طريف لعبدالرحمن أبو زهرة بسبب شخصية «المعلم سردينة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة، موقفًا طريفًا تعرض له بسبب دوره في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، والذي شارك فيه مع الفنان الراحل نور الشريف.

عبدالرحمن أبو زهرة، قال خلال لقائه في برنامج “مساء dmc”، مع الإعلامية إيمان الحصري، إن بعض الأعمال الفنية عندما يتم الانتهاء منها، يكتشفون أنها خرجت في شكل أفضل مما توقعوه، مثل مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، الذي يعتبره واحدًا من أهم الأعمال في مسيرته الفنية.

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وروى أبو زهرة موقفا طريفا حدث له عند عرض المسلسل، قائلًا، إنه بعدما انتهى من تصويره سافر لكندا لحضور مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بابنته، ووقتها تم عرضه تليفزيونيا، وعند عودته في المطار فوجئ بكم الهتاف والترحيب والحفاوة من الجمهور، الذين كانوا يهتفون باسم “المعلم سردينة” الشخصية التي قدمها في المسلسل، وأحدهم حاول التغير فقال له “المعلم خنزيرة”.

وأضاف، أن كل فنان يكون له بعض الأدوار المتميزة “اللي ربنا بيفتح عليه فيها” ، ومسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” يعتبره واحدًا من هذه الأعمال في مسيرته، لأنه متميز في كل شيء سواء فريق العمل أو الكتابة أو الإخراج.

مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، بطولة نور الشريف، عبلة كامب، وعبدالرحمن أبو زهرة، ومصطفى متولي، ومحمد رياض، وحنان ترك، وعدد كبير من النجوم.