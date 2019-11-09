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تكريم يسرا فى واشنطن عن مجمل أعمالها.. صور
السبت 9 نوفمبر 2019
كرَّمت جمعية أمريكا للإعلام الخارجى (AAM) النجمة الكبيرة يسرا فى حفل العشاء السنوى السابع بواشنطن، والذى استهدف تكريم الأفراد الذين تكشف أعمالهم عن التزام قوى بقيم عالمية ومن يقدرون قوة الإعلام فى نقل المعلومات والإلهام والتأثير الإيجابى على المجتمع؛ وعلى رأسهم الفنانة يسرا.
ويأتى تكريم AAM لـ يسرا باعتبار أن مسارها المهنى يمنح الأمريكيين نموذجاً مختصراً لتاريخ صناعة الترفيه فى مصر؛ ودور هذه الصناعة كمحفز للحوار المجتمعى، وصداها المستدام فى العالم العربى والقدرة على تناول التابوهات وإبراز الأصوات الساعية إلى إحداث التغيير الإيجابي.
وعن التكريم قال آرون لوبيل، مؤسس ورئيس جمعية أمريكا للإعلام الخارجى: "يسرا أيقونة فى الشرق الأوسط وإلهام حقيقى لملايين من معجبيها، سواء من خلال عملها كممثلة على الشاشة أو تفانيها لأجل خدمة مجتمعها وخلق عالم أفضل؛ وتفخر AAM بتكريم الفنانة التى لا مثيل لها يسرا من خلال حفل توزيع جوائزنا السنوى السابع بواشنطن".
وعن تكريمها صرحت يسرا: "فخورة بأن أكون ممثلة لبلدى والمجتمع العربى فى جائزة بهذه القيمة والأهمية، وسعيدة جداً بالاحتفاء بأعمالى وتكريمي".
كما هنأها نخبة من أهم الممثلين الأمريكيين على جائزتها وتكريمها فى تصريحاتهم، من أبرزهم النجم هارفى كيتل محدثا لـ يسرا: "لم أستطع البقاء صامتاً وأحببت أن أهنئكِ على جائزتكِ، فأنا لم أنسَ الانطباع الرائع التى تركتيه لدى حين قابلتكِ فى القاهرة لأول مرة ودعوتينا للعشاء الذى أعددتيه بنفسكِ لنا، وعندما سرنا معكِ بشوارع القاهرة رأينا فى معاملات الجميع معكِ انعكاساً كبيراً لقدركِ ومكانتكِ فى قلوبهم، وهى لا تختلف عن مكانتكِ الرائعة فى السينما التى يجب تخليدها مراراً وتكراراً.. تهانينا، تستحقين هذه الجائزة وأكثر".
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