فرنش مونتانا وعمرو دياب غنيا لأكثر من 20 ألف شخص في حفلهما بموسم الرياض

السبت 9 نوفمبر 2019

أجواء مميزة تعمّ موسم الرياض في منطقة الرياض بوليفارد، التي تشهد أضخم المسارح الفنية بالوطن العربي، واستقبلت ليلة أمس حفلًا جماهيريًّا عربيًّا وعالميًّا، أحياه كل من فرنش مونتانا وعمرو دياب، بحضور جماهيري غفير تجاوَز 20 ألف زائر، لتُعاد تجربة موسم الشرقية مجددًا؛ عندما كانت هذه الليلة هي الأبرز في مارس الماضي بمشاركتهما معًا. عمرو دياب ومونتانا شاركا معًا في أول مواسم السعودية بحفل ناجح، لتكون التجربة الثانية عبر بوابة موسم الرياض، في حين غنَّى مونتانا للمرة الثانية في السعودية. وتُعد تجربة عمرو دياب معبِّرة عن وفرة الحفلات التي أحياها، بخمس حفلات في خلال عام واحد. فرنش مونتانا صعد أولًا، وقام بغناء مجموعة من أعمال الهوب هوب والراب، بالإضافة لأعماله الغنائية التي حظيت بتفاعل جماهيري واسع. لم يَتَنَاسَ مونتانا الجماهيرَ، وذكرهم بأن حضورهم هو الأهم والأجمل، كما شكر الجماهير السعودية على حسن الضيافة والاستقبال المميز، متحدثًا عن سعادته بوجوده في السعودية للمرة الثانية، معتبرًا أنها الخطوة الأهم في مسيرته، وتحدَّث في حواره مع الجمهور عن أن متعته الغنائية في تفاعلهم معه، ليشعل أيضًا الأجواء الموسيقية، ليقدِّمَ واحدةً من أجمل الليالي الغنائية. وقال مونتانا: وجودي معكم عزيز على قلبي.. أنتم تصنعون الفرحة.. سألتقي بكم في حفلات السعودية قريبًا.

