تعرف على أمنية الفنان هيثم أحمد زكي بخصوص زفافه.. ما علاقة عمرو دياب؟

السبت 9 نوفمبر 2019

الفنان الراحل هيثم احمد ذكي

يبدو أن الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي تُوفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز الـ 35 سنة، كان يستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لعقد حفل زفافه على خطيبته التي تعمل في مجال العلاج بالطاقة.

Advertisements

ومن جانبها نشرت رباب إبراهيم، التي تعمل في مجال الدعايا والإعلان، على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك اليوم :"أنا هتجوز قريب يا رباب هاتعمليلي أيه في فرحي هاتقفي جنب أخوكي، عايز أعزم أصحابي القريبين مش هعمل فرح كبير قوي بس عايز أعمل حاجة حلوة لخطيبتي أنا بحبها تعبت معايا واستحملت وهاروح لعمرو دياب و أقوله أنا ابن حبيبك أحمد زكي هاتغني في فرحي، مذهولة مش مصدقة ومش شايفة غير براءة وشك وضحكتك وطيبه قلبك.. ربنا يرحمك ويغفرلك".

وكانت خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي حاولت التواصل معه هاتفيًا خلال اليومين الماضيين بعد تعرضه لأزمة صحية ولكنه لم يرد على اتصالاتها لتطلب من الأمن الذهاب إلى منزله.

وحسبما أوردت تقارير صحفية مصرية، فعلى خلفية البلاغ الذي تقدمت به خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي انتقلت قوة أمنية لمنزله؛ حيث تم فتح الباب بالقوة ليجدوا الفنان ملقي على الأرض متوفيًا.

ويذكر أن تقارير صحفية مصرية قد أوردت عن مصادر طبية أن السبب المبدأي لوفاة الفنان هيثم أحمد زكي هبوط حاد في الدورة الدموية.